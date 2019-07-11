11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fernando Türkiye'den ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
11.07.2019

Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Fernando Türkiye'den ayrıldı Fernando Türkiye'den ayrıldı 11.07.2019
Galatasaray'da kritik dava günü Galatasaray'da kritik dava günü 10.07.2019
Yusuf Günay: Transfer çalışmaları devam ediyor Yusuf Günay: "Transfer çalışmaları devam ediyor" 10.07.2019
Okay Yokuşlu Galatasaray yolunda Okay Yokuşlu Galatasaray yolunda 10.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Mor Galatasaray'da Emre Mor Galatasaray'da 10.07.2019
Fernando Sevilla'da Fernando Sevilla'da 10.07.2019
Fatih Terim Emre Mor için ne demişti? Fatih Terim Emre Mor için ne demişti? 10.07.2019
Galatasaray yeni transferi gün içerisinde açıklayacak! Galatasaray yeni transferi gün içerisinde açıklayacak! 10.07.2019
Fatih Terim'in ilk hedefi Okay Yokuşlu Fatih Terim'in ilk hedefi Okay Yokuşlu 09.07.2019
Mitroglou'na şans doğdu Mitroglou'na şans doğdu 09.07.2019
Fatih Terim'in sözleşmesinin şartları belli oldu Fatih Terim'in sözleşmesinin şartları belli oldu 09.07.2019
Fernando'nun yerine Roque Mesa Fernando'nun yerine Roque Mesa 09.07.2019
Serkan Korkmaz: Emre Mor kiralık gelecek Serkan Korkmaz: "Emre Mor kiralık gelecek" 09.07.2019
Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması Mustafa Cengiz'den Diagne açıklaması 09.07.2019
Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması 09.07.2019
Galatasaray Yusuf Erdoğan'dan vazgeçti "Galatasaray Yusuf Erdoğan'dan vazgeçti" 09.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull
Emre Mor'dan flaş Galatasaray sözleri! "Memnun değilim ama..."
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar
Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...
Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...
4 büyük takımın transfer borsası! İşte gelen ve giden futbolcular
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör