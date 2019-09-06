06 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'ın kulübesi güçlendi
Galatasaray, transferde yaptığı son gün hamlesiyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 14 oyuncuyu kadrosuna katarken geçen sezon fazla süre alamayan veya takımda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrıldı. Böylece takımda geçen sezon eksikliği hissedilen kadro derinliği de sağlandı.
06.09.2019
Elinde alternatif olmadığı için geçen sezon Ryan Donk'u forvette bile oynatan Fatih Terim'in eli de yapılan transferlerle rahatladı.
Tecrübeli teknik adam, ligde son oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında Ömer Bayram'ı 8 numarada oynatmak durumunda kalmıştı.
Galatasaray'da transferin son günü forvete Radamel Falcao ve Florin Andone, ön liberoya Mario Lemina ve orta alana Taylan Antalyalı alındı. Bu isimlerle takım daha da güçlenirken Fatih Terim bu sezon 3 kulvarda yarışırken rotasyona gitme imkanına da sahip oldu.
Ayrıca hemen her mevkinin alternatifinin olması, sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda daha iddialı hale getirdi.
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