Falcao: Galatasaray kalbimi çaldı

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Kolombiya basınına açıklamalarda bulundu. Monaco'da süresini doldurduğunu ifade eden ​Falcao, "birçok ülkeden transfer teklifi almama rağmen, tutkulu Galatasaray taraftarı ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi. Kalbimi çaldılar" dedi.

Galatasaray'a transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Kolombiyalı yıldız, "Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika bir duygu. Kariyerimin bu döneminde ihtiyacım olan bir durumdu. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailem için yaşadıklarımız şimdiden unutulmaz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Paris Saint-Germain Real Madrid ve Club Brugge'ü değerlendiren Falcao, "Böyle bir grupta olmak heyecan verici. Real Madrid'in favori olduğunu düşünüyorum ancak takım olarak iyi bir dönem geçirmiyorlar. Biz Galatasaray olarak çok iyi oyunculara sahip bir takım oluşturduk. Umarım belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız" şeklinde konuştu.