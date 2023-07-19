Galatasaray'ın Kerem Demirbay ısrarı! Teklif edilen rakam...
Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen'le bonservis konusunda görüşmelere devam ediyor. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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