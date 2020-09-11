Galatasaray'ın Gaziantep planı hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep maçının planını hazırladı. Yeni orta sahalar gelene kadar 6 numarada Taylan'ı kullanacak Terim, kanatlarda ise Arda Turan ve Emre Kılınç'a görev verecek.

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