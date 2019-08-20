20 Ağustos 2019, Salı

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"Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum" ifadelerini kullandı.
20.08.2019

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