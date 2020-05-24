Galatasaray'dan "online" Divan Kurulu Toplantısı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir araya gelemeyen sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyeleri, video konferans yöntemiyle toplandı. Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantıya, kısa süre önce iki ameliyat geçiren başkan Mustafa Cengiz katılmadı. Yönetim kurulu üyelerinden sadece Okan Böke'nin bağlandığı bildirildi.

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