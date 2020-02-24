24 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet

Süper Lig’in 23’üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek 20 yıl 2 ay 1 gün sonra Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 22 Aralık 1999'da almıştı. Galatasaray ayrıca bu galibiyet ile ligde üst üstte 7’nci galibiyetini alarak puanını 45’e çıkardı ve lig sıralamasında 2’nci sıraya yükseldi.
24.02.2020

GALATASARAY, 7369 GÜN SONRA KADIKÖY'DE GALİP

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 7369 gün sonra Kadıköy'de galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy'deki son galibiyetini 2-1'lik skor ile 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. Galatasaray'a söz konusu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Hasan Şaş ve Marcio kaydetmişti.

1999'DA DA GALİBİYETİ TERİM ELDE ETMİŞTİ, 20 YIL SONRA YİNE O BAŞARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı ile 20 yıl sonra yeniden Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı. Terim, Galatasaray'ın 22 Aralık 1999 tarihindeki son Fenerbahçe deplasman galibiyetini yaşayan hocaydı. 66 yaşındaki teknik adam, dün akşamki Fenerbahçe galibiyeti ile Kadıköy deplasmanında Galatasaray'ın başında çıktığı 12'nci lig müsabakasında 3'üncü kez kazanmayı başardı. Fatih Terim'in öğrencileri, söz konusu 12 karşılaşmada 3 kez galip gelmeyi başarırken, 5 defa sahadan yenik ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlik yaşadı.

GALATASARAY KADIKÖY'DE 29 LİG MAÇI SONRA 2'DEN FAZLA GOL ATTI

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla Kadıköy'de 29 lig maçı sonrası 2'den fazla gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy'de en son 11 Nisan 1993 tarihinde 4-1 kazandığı mücadelede 4 gollü bir galibiyet almayı başarmıştı. Galatasaray söz konusu 29 yılda Kadıköy'de 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremezken, 10 müsabakada 1 gol ve 5 mücadelede ise 2 gol atabilmişti.

TERİM'İN 23'ÜNCÜ DERBİ GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyet ile takımı ile birlikte 23'üncü derbi zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Terim ayrıca Galatasaray'ın başında çıktığı 31'inci Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmayı başardı. Tecrübeli teknik adam takımı ile söz konusu 31 müsabakada, 10 galibiyet elde ederken, 9 mağlubiyet yaşadı, 11 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUSLERA KADIKÖY'DE İLK KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23'üncü Fenerbahçe derbisinde galibiyetle tanıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı.

DİĞER
Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet 24.02.2020
Turgay Demir: Ey Jailson sen nasıl bir futbolcusun? Turgay Demir: Ey Jailson sen nasıl bir futbolcusun? 24.02.2020
Galatasaray'a coşkulu karşılama Galatasaray'a coşkulu karşılama 24.02.2020
Erman Toroğlu: Galatasaray lehine verilen penaltıda karar doğru Erman Toroğlu: Galatasaray lehine verilen penaltıda karar doğru 24.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan flaş hakem yorumu Erman Toroğlu'ndan flaş hakem yorumu 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi yorumu Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi yorumu 23.02.2020
Emre Bol: Tutturamazsan adamı taşlarlar Emre Bol: Tutturamazsan adamı taşlarlar 23.02.2020
Galatasaray kafilesi Kadıköy'e doğru yola çıktı Galatasaray kafilesi Kadıköy'e doğru yola çıktı 23.02.2020
Emre Bol Gustavo yerine oynayacak ismi açıkladı Emre Bol Gustavo yerine oynayacak ismi açıkladı 23.02.2020
Emre Bol derbi öncesi sağduyu çağrısı yaptı Emre Bol derbi öncesi sağduyu çağrısı yaptı 23.02.2020
Radamel Falcao'dan derbi mesajı! Radamel Falcao'dan derbi mesajı! 23.02.2020
Galatasaray taraftarı Kadıköy'e ulaştı Galatasaray taraftarı Kadıköy'e ulaştı 23.02.2020
Galatasaray taraftarı stada hareket etti Galatasaray taraftarı stada hareket etti 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu 23.02.2020
Galatasaray'dan derbi paylaşımı Galatasaray'dan derbi paylaşımı 22.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fenerbahçe sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim...
Dev maç öncesi Barcelona ve Messi'de koronavirüs alarmı
Fenerbahçe 1.5 yılda dibi gördü! Ali Koç'un derbi karnesi...
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör