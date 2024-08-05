Galatasaray'dan Gabriel Sara paylaşımı!
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine Gabriel Sara'yı dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncunun transferini paylaştığı video ile açıkladı. | Galatasaray haberleri
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