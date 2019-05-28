28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'dan futbolculara servet

Çifte kupalı şampiyon Galatasaray, futbolcularına 7. 5 milyon euro prim ödemesi yapacak.
28.05.2019

Şükrü Hanedar ve Hasan Şaş PFDK'da Şükrü Hanedar ve Hasan Şaş PFDK'da 28.05.2019
Diagne'den kutlama açıklaması Diagne'den kutlama açıklaması 28.05.2019
Mustafa Cengiz'den Diagne ve Sinan açıklaması Mustafa Cengiz'den Diagne ve Sinan açıklaması 28.05.2019
Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla... Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla... 28.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Babel'den Galatasaray açıklaması Babel'den Galatasaray açıklaması 27.05.2019
Altyapının da şampiyonu Galatasaray Altyapının da şampiyonu Galatasaray 27.05.2019
Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı 27.05.2019
Milenyum aslanı Galatasaray Milenyum aslanı Galatasaray 27.05.2019
Fatih Terim: Bir hayalim var neden olmasın Fatih Terim: "Bir hayalim var neden olmasın" 27.05.2019
Muhammed Belhanda: Büyüyünce G.Saray'da oynayacağım Muhammed Belhanda: "Büyüyünce G.Saray'da oynayacağım" 26.05.2019
Belhanda'dan flaş Diagne sözleri! Belhanda'dan flaş Diagne sözleri! 26.05.2019
En az puanlı şampiyon Galatasaray En az puanlı şampiyon Galatasaray 26.05.2019
Abdurrahim Albayrak: Fatih Terim'le 5. yıldızı takacağız Abdurrahim Albayrak: "Fatih Terim'le 5. yıldızı takacağız" 26.05.2019
Fatih Terim'in rekorlar sezonu Fatih Terim'in rekorlar sezonu 26.05.2019
Diagne ve Sinan Gümüş kutlamalara neden katılmadı? Diagne ve Sinan Gümüş kutlamalara neden katılmadı? 25.05.2019
Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar... Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar... 25.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! İşte 2020 model Fenerbahçe...
Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...
Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!
Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi! İşte ayrılık sebebi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Fenerbahçe'ye Muriç müjdesi! Yıldız golcüyü o isim getirecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör