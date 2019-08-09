Galatasaray'dan Fransa çıkarması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'ya gitti. Albayrak, Falcao ile birlikte Bennasser'in transferi için de Monaco ile görüşecek. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.