09 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao transferinde büyük gün yarın!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray taraftarının transfer haberini dört gözle beklediği yıldız futbolcu Radamel Falcao, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini yarın açıklayacağını söyledi.
09.08.2019
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