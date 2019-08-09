09 Ağustos 2019, Cuma

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Falcao transferinde büyük gün yarın!

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray taraftarının transfer haberini dört gözle beklediği yıldız futbolcu Radamel Falcao, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini yarın açıklayacağını söyledi.
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