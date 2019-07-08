08 Temmuz 2019, Pazartesi
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1974'TE ADANA DEMİRSPOR'DAN TRANSFER OLDU
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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı... 'İmparator ile sonsuza'
Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim paylaşımı geldi...
08.07.2019
Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
"Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı... #İmparatorİleSonsuza"
1974'TE ADANA DEMİRSPOR'DAN TRANSFER OLDU
8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a futbolcu olarak transfer olan Terim, 1985'te futbolu bırakana kadar da Sarı Kırmızılı formayı giydi.
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