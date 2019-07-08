08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Galatasaray ve Fatih Terim buluşmasının 45. yılı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in futbolcu olarak sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalamasının üzerinden 45 yıl geçti.
08.07.2019

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