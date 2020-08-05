05 Ağustos 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Younes Belhanda'ya Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro para cezası kestiğini açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.
05.08.2020
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