Galatasaray'da Trezeguet aşkı alevlendi

Galatasaray geçtiğimiz sezon da istediği Trezeguet'ten vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde Mısırlı oyuncu için kiralama teklifi yapacak.

ABONE OL