20 Haziran 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Trezeguet aşkı alevlendi

Galatasaray geçtiğimiz sezon da istediği Trezeguet'ten vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde Mısırlı oyuncu için kiralama teklifi yapacak.
20.06.2020
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