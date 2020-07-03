03 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray'da stoper geleneği
Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden stoper geleneğinde bayrağı 17 yaşındaki Emin Nayram almaya hazırlanıyor. Bülent Korkmaz, Semih Kaya ve Ozan Kabak, her üç stoper Galatasaray altyapısından çıktı, kulüp tarihinde unutulmaz izler bıraktı. Sarı kırmızılılarda bu geleneği 17 yaşındaki Emin Bayram devralmaya hazırlanıyor.
03.07.2020
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