05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri

Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Transfer Raporu programına haber merkezinden bağlanarak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş detayları aktardı.
05.01.2020

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri 05.01.2020
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım 05.01.2020
Lemina: Galatasaray taraftarının aradığı tarzda bir oyuncuyum Lemina: Galatasaray taraftarının aradığı tarzda bir oyuncuyum 05.01.2020
Galatasaray Onyekuru transferini böyle duyurdu Galatasaray Onyekuru transferini böyle duyurdu 05.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı 05.01.2020
Diagne Club Brugge kamp kadrosunda yok Diagne Club Brugge kamp kadrosunda yok 05.01.2020
Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım "Ben olsam Arda Turan'ı Galatasaray'a alırım" 04.01.2020
Galatasaray'da tatil bitiyor Galatasaray'da tatil bitiyor 04.01.2020
Galatasaray için Diego Godin iddiası Galatasaray için Diego Godin iddiası 04.01.2020
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması 04.01.2020
Arda Galatasaray'a futbolu bırakmak için gelmek istiyor "Arda Galatasaray'a futbolu bırakmak için gelmek istiyor" 03.01.2020
Galatasaray için Diego Godin iddiası Galatasaray için Diego Godin iddiası 03.01.2020
Savaş Çorlu: Bence Arda Galatasaray'a dönecek Savaş Çorlu: Bence Arda Galatasaray'a dönecek 03.01.2020
Galatasaray'dan flaş Andone kararı! Galatasaray'dan flaş Andone kararı! 02.01.2020
Galatasaray'da hedef Alex Teixeira Galatasaray'da hedef Alex Teixeira 02.01.2020
Galatasaray Marcelo Saracchi ile anlaştı Galatasaray Marcelo Saracchi ile anlaştı 02.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’a!
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Zorlu göndermesi!
Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı
İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!
Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör