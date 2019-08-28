28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da son çare Maicon
Finansal Fair Play sorununu çözmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'da yönetim, Maicon'un kiralandığı Al-Nassr kulübünden Brezilyalı stoperin satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi.
28.08.2019
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