Galatasaray'da maaş sorunu

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları, yönetimin maliyeti azaltmak için yaptığı hamleye olumsuz yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, FIFA'nın alacağı kararlar göre hareket etme kararı aldı.

ABONE OL