13 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'da kritik duruşma ertelendi
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili yapılması beklenen duruşma 11 Temmuz'a erteledi.
13.06.2019
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili yapılması gereken duruşma ertelendi.
Mahkeme hakiminin seçimler nedeniyle izinli olması nedeniyle duruşmanın 11 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.
Galatasaray yönetimi, mahkemenin tedbir kararını iptal etmesi halinde seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararı iptal edilmezse mevcut yönetim görevine aynı şekilde devam edecek.
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