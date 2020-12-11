11 Aralık 2020, Cuma
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Galatasaray'da Juventus zaferinin mimarları yeniden bir arada!
2013/2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray'da tarihi zaferin mimarlarından Fernando Muslera, Wesley Sneijder, Didier Drogba ve Albert Riera, unutulmaz maçın 7. yıl dönümünde video konferans yoluyla bir araya geldi.
11.12.2020
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