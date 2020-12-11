Galatasaray'da Juventus zaferinin mimarları yeniden bir arada!

2013/2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Galatasaray'da tarihi zaferin mimarlarından Fernando Muslera, Wesley Sneijder, Didier Drogba ve Albert Riera, unutulmaz maçın 7. yıl dönümünde video konferans yoluyla bir araya geldi.

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