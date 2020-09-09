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Galatasaray'da gündem Nainggolan

Transferde sessizliğini bozan Galatasaray'da yeni hedef Nainggolan. Inter'in bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için görüşmeler devam ediyor.
09.09.2020
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