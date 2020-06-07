07 Haziran 2020, Pazar

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Galatasaray'da gelecek sezon planlaması

Gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen Galatasaray'ı bekleyen önemli sorunlar var. Sarı-kırmızılılar, bonservis geliri elde etmezse transferde çok zorlanacak.
07.06.2020
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