Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Fernando Muslera'dan maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına giderken 'Bitti' dedi

Galatasaray'da Fernando Muslera'dan maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına giderken 'Bitti' dedi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş anlar yaşandı. Taraftarların tepkisine uğrayan Fernando Muslera, soyuna odasına giderken 'Bitti' dedi. İşte detaylar...

21 Ocak 2025 | 21:25
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