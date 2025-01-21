Galatasaray'da Fernando Muslera'dan maç sonu flaş hareket! Soyunma odasına giderken 'Bitti' dedi
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş anlar yaşandı. Taraftarların tepkisine uğrayan Fernando Muslera, soyuna odasına giderken 'Bitti' dedi. İşte detaylar...
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