28 Şubat 2021, Pazar
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Galatasaray'da Feghouli neden oynamadı?
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray-Erzurumspor maçında forma şansı bulamayan Feghouli hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, "Fatih Terim, Feghouli'ye saha zemininin bozuk olması nedeniyle forma şansı vermedi. Ankaragücü maçında futbolcuya şans verecektir." dedi. (GS spor haberleri)
28.02.2021
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