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Galatasaray'da Falcao kayıp

Galatasaray'da Radamel Falcao Göztepe karşısındaki futboluyla yine bekleneni veremedi. Selçuk İnan da eleştirilen isimlerin başında geldi.
23.12.2019

Galatasaray'da Radamel Falcao Göztepe karşısında kayıpları oynadı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası 11'de sahaya çıkmaya başlayan Falcao, performans açısından beklentilerin altında kaldı.

Kolombiyalı forvet Göztepe deplasmanında adeta rakip savunmanın arasında kayboldu. Toplu ve topsuz oyunda bir türlü etkili olamayan 33 yaşındaki Falcao'nun, fiziksel olarak henüz toparlanamadığı net şekilde görüldü.

Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması planlanan Radamel Falcao'nun, devre arasında yapılacak yüklemelerle eski görüntüsüne kavuşturulması planlanıyor.

Göztepe karşısında 11'de şans bulan 74 dakika sahada kalan Selçuk İnan eleştirilen isimlerin başında geldi.. Sarı kırmızılı ekipte tecrübeli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray, bu sezon Selçuk İnan'ın ligde ve Avrupa'da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.

Sarı kırmızılılar Selçuk'un oynadığı karşılaşmalarda ligde Denizlispor'a ve Göztepe'ye yenilirken, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile berabere kaldı. Galatasaray, devler ligi'nde ise Club Brugge 1-1 berabere kalıp, PSG'ye 5-0 yenildi

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