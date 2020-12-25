25 Aralık 2020, Cuma
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Galatasaray'da Diagne'nin yokluğunda forvette kim oynayacak? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı kafileye alınmadı. Sarı-kırmızılılarda Senegalli golcünün yerine kimin oynayacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
25.12.2020
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