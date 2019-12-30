30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'da devre arası tatili başladı. Ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 6 gün izin yapacak.
30.12.2019

Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından 1 gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında Rize'ye gidecek.

Terim yönetiminde en kötü ilk yarı Terim yönetiminde en kötü ilk yarı 30.12.2019
G.Saray'da devre arası tatili başladı G.Saray'da devre arası tatili başladı 30.12.2019
Terim, Taylan konusunda ısrarcı olsaydı... "Terim, Taylan konusunda ısrarcı olsaydı..." 29.12.2019
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu Fatih Terim'den Arda Turan yorumu 29.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Aslan 2019'u farklı galibiyetle tamamladı Aslan 2019'u farklı galibiyetle tamamladı 29.12.2019
Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır "Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır" 29.12.2019
Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın "Fatih Terim hatayı futbolcuların içinde değil kendinde arasın" 29.12.2019
Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı! "Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!" 28.12.2019
İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı... 28.12.2019
Canlı yayında açıkladı! Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok! Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!" 28.12.2019
Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm! "Galatasaray'ı ilk defa futbol oynarken gördüm!" 28.12.2019
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler 28.12.2019
Galatasaray'ın kamp programı belli oldu Galatasaray'ın kamp programı belli oldu 28.12.2019
Manuel da Costa Galatasaray yolunda Manuel da Costa Galatasaray yolunda 28.12.2019
Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor Galatasaray'da haciz sorunu çözülüyor 28.12.2019
Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez Galatasaray ile Antalyaspor 47. kez 28.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Arda Turan'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'a gelmek için bunu yaptı
Beşiktaş'ta Karius'un yerine kaleye sürpriz aday! Tolga Zengin...
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...
Türk sporunda tarihi yıl! İşte sporda 2019 Almanağı
İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...
Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör