Galatasaray'da Belhanda için flaş iddia! "Fatih Terim'in onayı vardı ama haberi yoktu"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, stat zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş, bu sözler sonrasında da Faslı yıldızın sözleşmesi feshedilmişti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Dindar, "Fatih Terim'in Belhanda konusunda haberi vardı ama onayı yoktu" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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