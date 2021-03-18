Galatasaray'da Arda Turan'a büyük övgü! "İmzayı kalbine atmış"

Galatasaray 2020 yazında Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli oyuncunun opsiyon maddesinin devreye girmesi için 4 maç daha ilk 11'de oynaması gerekiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeyi değerlendirdi. Çorlu, "Arda Turan Galatasaray'a uzun yıllar sonra gelirken parayı hiç konuşmadı. Barcelona'da 8-10 milyon euro'lar kazanmış birisinden bahsediyoruz, şu an takımın en az kazanan oyuncularından. Sözleşme şartlarına bakmaz, gelir imzayı atar. Hiçbir şekilde parayı konuşmaz. Arda imzayı kalbine atmış" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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