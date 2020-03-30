30 Mart 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da ara sonrası 4 imza

Galatasaray'da liglerin yeniden başlamasının ardından ilk etapta, Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük yeni sözleşme imzalayacak.
30.03.2020
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