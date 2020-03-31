31 Mart 2020, Salı

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Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldular.
31.03.2020
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu 23 Mart'tan beri tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın tedavisinin evde devam edeceği belirtildi. Hastanenin açıklamasında, "23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Mart'ta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.

Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

ALBAYRAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan 18 Mart'ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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