10 Mart 2020, Salı

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Galatasaray'da Adem Büyük sıkıntısı

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da, golcü oyuncu Adem Büyük antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli golcünün durumu çarşamba günü netleşecek.
10.03.2020

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