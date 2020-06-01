01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray'da 10 günlük kamp

Galatasaray yeniden başlayacak lige Antalya kampında hazırlanmayı düşünüyor.
01.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray'da 10 günlük kamp Galatasaray'da 10 günlük kamp 01.06.2020
Galatasaraylı Luyindama'ya yeni talip Galatasaraylı Luyindama'ya yeni talip 01.06.2020
Galatasaray'a iki sevindirici haber Galatasaray'a iki sevindirici haber 01.06.2020
Diagne: Galatasaray'a döneceğim Diagne: Galatasaray'a döneceğim 01.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Belhanda'dan yönetime flaş talep! Canlı yayında açıkladı Belhanda'dan yönetime flaş talep! Canlı yayında açıkladı 31.05.2020
Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi Galatasaray Avrupa'da ilk 10'a girdi 31.05.2020
Sensiz olmaz Galatasaray "Sensiz olmaz Galatasaray" 31.05.2020
Erdoğan Yeşilyurt transferine Rıza Çalımbay engeli Erdoğan Yeşilyurt transferine Rıza Çalımbay engeli 31.05.2020
Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif Galatasaray'da Covid-19 testleri negatif 31.05.2020
Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç... Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç... 30.05.2020
Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı 30.05.2020
Galatasaray maske satışına başlıyor Galatasaray maske satışına başlıyor 30.05.2020
Babel'in sözleşmesinde özel madde Babel'in sözleşmesinde özel madde 30.05.2020
Mariano'nun yerine Santiago Arias Mariano'nun yerine Santiago Arias 30.05.2020
Monaco Onyekuru'yu satmak istemiyor Monaco Onyekuru'yu satmak istemiyor 30.05.2020
Mert Hakan ve Emre için sezon sonu bekleniyor Mert Hakan ve Emre için sezon sonu bekleniyor 30.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da maaşlar dudak uçuklattı! İşte Cimbom'da yeni ücretler
Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''
Yok böyle bir değişim! Vedat Muriqi ve Radamel Falcao...
O isim Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Erol Bulut, Nenad Bjelica derken...
Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler
Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) yeni bir bilgi! İlk 1 ay...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör