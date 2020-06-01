Emre Kaplan: Şampiyon olunması takdirde yüzde 5'lik kısım iade edilecek

Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında yüzde 15 indirime gitmişti. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Şampiyon olunması takdirde yüzde 5 ücret geri verilecek, bu da şampiyonluk primi olarak kabul görecek" dedi.

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