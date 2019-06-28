Galatasaraya Ozornwafor transferini böyle duyurdu | Video haber

Galatasaray, 300 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Ozornwafor'a 4 yılda toplam 575 bin euro ücret ödeyecek. Sarı kırmızılı kulüp, Valentine Ozornwafor transferini bu video ile duyurdu.