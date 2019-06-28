28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaraya Ozornwafor transferini böyle duyurdu | Video haber
Galatasaray, 300 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Ozornwafor'a 4 yılda toplam 575 bin euro ücret ödeyecek. Sarı kırmızılı kulüp, Valentine Ozornwafor transferini bu video ile duyurdu.
28.06.2019
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