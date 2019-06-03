03 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a Etebo önerisi
Badou Ndiaye ile kiralık sözleşmesi sona eren Galatasaray'a Stoke City'de forma giyen Etebo önerildi.
03.06.2019
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