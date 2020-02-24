24 Şubat 2020, Pazartesi

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Galatasaray'a coşkulu karşılama

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 21 yıllık seriyi bozdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyet sonrası sarı kırmızılı kafile, tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. İşte o anlar...
24.02.2020

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