31 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray yeni stoperine kavuştu
Galatasaray, 25 yaşında 1.91 boyundaki defans oyuncusu Christian Luyindama'yı kadrosuna kattı. Kongolu yıldız İstanbul'a geldi İşte ilk görüntüler.
31.01.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Luyindama İstanbul'da
- Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
- Luyindama İstanbul'da
- Galatasaray Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi
- Luyindama İstanbul'da
- Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu
- Kagawa İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Diagne'den Galatasaraylı taraftarlara mesaj
- İşte Diagne'nin bonservis bedeli
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!