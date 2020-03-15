15 Mart 2020, Pazar

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Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri stada ulaştı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray ve Beşiktaş kafileleri Türk Telekom Stadı'na ulaştı. İşte o görüntüler...
15.03.2020

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