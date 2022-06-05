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Galatasaray U17 golü buldu VAR'a takıldı!

Elit U17 Gelişim Ligi Play Off yarı final maçında Galatasaray U17, Yasin'in 6. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı. Ancak gol VAR'da iptal edildi. İşte pozisyon.

05 Haziran 2022 | 21:17
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