16 Haziran 2019, Pazar

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Galatasaray Trezeguet için frene bastı

Galatasaray, Kasımpaşa'nın Trezeguet için istediği bonservis ücretinde indirime gitmemesi nedeniyle beklemeye geçti.
16.06.2019

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