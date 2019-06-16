Galatasaray Diagne'yi satıyor mu?
Finansal Fair Play sınırlamasına takılmamak için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında Mbaye Diagne yer alıyor.
Senegalli futbolcunun hem performansı hem de tepki çeken tavırları yönetimi bu düşünceye itiyor.
Galatasaray'ın şampiyon kutlamalarına katılmayan Diagne, son olarak da sarı kırmızılı kulübün futbolcusu olduğu bilgisini Instagram profilinden kaldırdı.
Yaz transfer dönemine eksi 5 milyon euro ile giren Galatasaray yönetimi, Senegal Milli Takım kampında bulunan Diagne'yi elden çıkarmak istiyor.
Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan gelen 13 milyon euro'luk teklif sonrası sarı kırmızılılar pazarlıkları sürdürüyor.
Yönetimin Diagne'den 15 milyon euro seviyesinde bir gelir beklediği ifade ediliyor.
Galatasaray, Mbaye Diagne'den gelmesi muhtemel geliri özellikle forvet ve orta saha transferinde kullanmayı planlıyor.
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