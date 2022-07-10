GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında duyurdu! "En az bir belki de iki"
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürerken A Spor yorumcusu Ahmet Akcan da canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Akcan, orta saha bölgesine Sergio Oliveira'yı katan sarı kırmızılıların bu mevki için en az bir, belki de iki transfer yapacağını ifade etti. İşte o sözler...
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