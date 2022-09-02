GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! "Mauro Icardi Gaziantep FK maçında tribünde olabilir"
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'den Mauro Icardi'yi listenin başına almıştı. Sarı-kırmızılıların bu transfer hamlesini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Icardi dünyanın bildiği bir oyuncu. Seferovic'le birlikte kanatlardan beslenmeleri lazım. Icardi'nin de ne getireceğini göreceğiz, çok büyük bir ihtimal Icardi Gaziantep maçında tribünde olabilir." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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