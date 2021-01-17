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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ümit ederim oyuncularımıza teklifler olur

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Transfer olmazsa hep beraber en iyisini yapmaya çalışacağız, ümit ederim bazı oyuncularımıza talipler olur" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
17.01.2021
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