26 Mayıs 2019, Pazar
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Diagne ve Sinan Gümüş kutlamalara neden katılmadı?
Süper Lig'de bu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş şampiyonluk kutlamalarına katılmadı. Aspor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılı futbolcuların neden katılmadığını açıkladı. İşte yanıtı...
25.05.2019
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