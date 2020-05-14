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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bütçeyi düşürecek

Corona virüsü nedeniyle kulüpler mali yönden ağır darbe yerken, Galatasaray radikal tedbirler almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamazsa bütçeyi 50 milyon Euro'nun altına indirmeyi planlıyor.
14.05.2020
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