Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen hakem değilsin"
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı pozisyonları değerlendirdi. Hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını sert bir dille eleştiren Toroğlu, "Bu hakemlerin zekası 'yapay zekayı' patlatır. Sen hakem değilsin." ifadelerini kullandı.
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